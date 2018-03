Van den Abbeele nieuwe TD STVV 13 maart 2018

STVV stelde gisteren Tom Van den Abbeele (38) voor als nieuwe 'general manager of sports'. De Japanse CEO Takayuki Tadeishi haalde de ex-scout van onder meer PSV, Chelsea en Norwich om de sportieve lijnen uit te zetten. Van den Abbeele moest op 20-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière staken en werkte als jeugdcoach bij onder meer Eendracht Aalst en AA Gent. Bij Club Brugge was hij assistent van Philippe Clement toen die de beloften coachte. De voorbije jaren speurde hij voor buitenlandse clubs naar jeugdig talent in België. Die kennis hoopt hij bij STVV te benutten. "Ik liet een job als fulltime scout bij PSV liggen om deze taak ter harte te nemen. STVV is een mooie en stabiele club met veel progressiekansen." (SJH)

