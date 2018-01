Van de Wouwer telt Lauwe uit SK OOSTNIEUWKERKE - RC LAUWE 4-1 22 januari 2018

Na slecht ontzetten van de thuisdoelman mikte Boubou Diallo de eerste kans naast. Na 10' ontplofte de match met drie kopbalgoals in evenveel minuten. Eerst kopte Munteanu een voorzet van De Groote tegen de touwen (1-0). Na een hoekschop stelde Delcroix één minuut later met het hoofd gelijk. Het kopbalfestijn was nog niet ten einde, want na een assist van Munteanu pakte ook topschutter Van de Wouwer uit met een rake kopbal. De storm ging nadien wat liggen, maar Lauwe bleef Oostnieuwkerke een meer dan goede repliek geven. Kort na de rust kwamen de bezoekers opnieuw opzetten. Delcroix kon net niet besluiten en na een solo mikte Verhelst over. De thuisploeg ging op zoek naar een derde treffer, maar Syx geraakte in twee tijden niet voorbij de bezoekende doelman en een schot van Munteanu werd door doelman Coolsaet in hoekschop geduwd. Ook thuisgoalie Anne moest nog aan de bak bij een vrijschop van Dewilde. Na een fout op De Groote nam Van de Wouwer vanaf de stip alle twijfels weg. Munteanu legde de 4-1-eindcijfers vast.

