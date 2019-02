Van De Voorde wil weer in België volleyballen 08 februari 2019

Red Dragon Simon Van De Voorde (29) aast op een terugkeer naar België volgend seizoen. De boomlange middenman (2m08) volleybalt al sinds 2013 in het buitenland, maar hij wil voortaan meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Van de Voorde kende vele sportieve successen en behaalde in 2016 zilver in de Champions League met zijn toenmalige club Trentino, waarmee hij het jaar nadien ook vicekampioen werd in Italië. Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Van De Voorde. Drie van zijn vorige clubs kampten met zware financiële problemen. Van het Italiaanse Latina en het Iraanse Paykan Tehran heeft hij nog altijd geld tegoed en het Poolse Stocznia Szczecin waar hij begin dit seizoen speelde, ging een paar maanden na zijn aankomst zelfs failliet. Sinds december maakt Van De Voorde het mooie weer bij Siena in Italië. De middenman speelde in eigen land bij Averbode (2008-'09) en Maaseik (2009-'13). Van de Voorde gaat deze zomer met de Red Dragons op jacht naar een olympisch ticket. (MPM)

