Van de Voorde stopt als Red Dragon 18 november 2019

Domper voor nieuwe bondscoach Dominique Baeyens, want middenspeler Simon Van de Voorde (Aalst) stelt zich niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg. De 29-jarige dubbele meter lichtte de volleybalbond daar recent over in. Naar eigen zeggen kan hij zich niet meer motiveren voor een avontuur bij de Red Dragons. "Mijn beslissing is definitief", laat Van de Voorde weten. "Ook als België de Olympische Spelen zou halen, keer ik niet terug. Het is mooi geweest." In principe wordt Pieter Coolman van Roeselare zijn vervanger. De Red Dragons spelen begin januari in Berlijn het laatste kwalificatietoernooi voor de Spelen in Tokio 2020. Door het moeilijke programma is de kans heel klein dat België zich alsnog kan plaatsen voor de zomerspelen.

