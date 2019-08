Exclusief voor abonnees Van de Velde herstelt nog niet 31 augustus 2019

00u00 0

Lingeriefabrikant Van de Velde slaagt er nog steeds niet in om de terugval van zijn verkoopscijfer te stoppen. In het eerste semester van 2019 zakte de omzet bijkomend van 110,9 naar 108,5 miljoen euro. Dat kwam omdat steeds meer mensen hun lingerie online kopen en de verkoop via de klassieke winkels terugloopt.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis