Van de rekstok naar de rechtsachter: het bijzondere parcours van 'fenomeen' Alexis Saelemaekers Jonas Van De Veire en Pieter-Jan Calcoen

17 april 2018

07u50 0 De Krant Hein Vanhaezebrouck noemt hem een fenomeen. Gezien het bijzondere parcours van Alexis Saelemaekers (18) allerminst een overdrijving. Portret van een mondige Brusselaar die eigenlijk de stempel laatbloeier had.

Bijna wekelijks moest hij toekijken vanop de bank. Technisch goed klonk het, maar als tiener te frêle om zich als aanvallende middenvelder te onderscheiden tussen al het talent op Neerpede. Voor Alexis Saelemaekers leek het Astridpark een verre droom op wandelafstand. Maar eigenlijk was dat geen verrassing. "Zeker niet als je weet dat hij zeven jaar geleden nog nooit gevoetbald had", lacht zijn makelaar Jean-Marc Schellens. "Tot zijn elfde deed Alexis namelijk aan gymnastiek. Pas toen hij met zijn broertje Jesse in de tuin begon te voetballen, kreeg hij de microbe te pakken."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN