Exclusief voor abonnees Van de rechtbank naar het ziekenhuis 26 februari 2020

00u00 0

Harvey Weinstein werd na zijn veroordeling niet naar de gevangenis op Rikers Island gebracht, maar naar het Bellevue-ziekenhuis in New York. De 67-jarige filmproducent kloeg over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis