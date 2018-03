Van de hemel naar de hel: zieke Jana (15) zaterdag in heli en Hof van Cleve, vandaag naar ziekenhuis voor zware therapie Sabine Vermeiren

05 maart 2018

00u00 0 De Krant Afgelopen december zeiden dokters tegen Jana Geerts (15): 'Je gaat dood.' De leukemie was terug en Jana was uitbehandeld. Voor de tijd die haar restte, maakte Jana een bucketlist. Naar Italië gaan. Met de voeten door het lentegras lopen. Gaan eten bij het Hof van Cleve. Dat laatste deed ze zaterdag. Vandaag begint Jana weer met stamceltherapie - de laatste sprankel hoop om erdoor te komen.

Het was alles waar Jana van had gedroomd. Glimmend bestek. Keramisch servies. Vijf amuses, drie voorgerechten, een hoofdgerecht, twee desserts en gebak voor bij de koffie. Jana mag dan heel ziek zijn en nauwelijks nog kunnen stappen, wat ze wél nog kan, is genieten van lekker eten. En dat dééd ze ook, afgelopen zaterdag. Mama Karin zag haar dochter helemaal opleven: "Lekker eten was altijd al belangrijk voor haar. Jana was het meisje dat vroeger op de kermis escargots at als de anderen smoutebollen namen. En ze is ook degene die de bordjes thuis gedresseerd wil zien, ook al ligt er maar stoemp met worst op."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN