Exclusief voor abonnees Van 'De Buurtpolitie' tot de thuishaven van Pablo Escobar 26 november 2019

Andy Peelman laat zich vanavond omvormen tot een heuse 'patrullero', een Colombiaanse politieagent. De reputatie van het Zuid-Amerikaanse land op het vlak van criminaliteit kan tellen. Tijdens de hoogdagen van drugsbaron Pablo Escobar gebeurden er in zijn thuisstad Medellín 4.000 moorden per jaar. Andy hijst zich in de vertrouwde flikkenplunje, maar bij de Colombiaanse politie gaat het er anders aan toe dan hij verwachtte. Zo mogen agenten na twintig jaar dienst al met pensioen en is het hoofdkantoor van de politie een luxueus hotel, waar de agenten na hun uren kunnen verpozen in het zwembad. De verplaatsingen doen ze per vliegtuig. "Pure waanzin", klinkt het verbaasd. (DBJ)

