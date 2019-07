Exclusief voor abonnees Van Damme voor 2 jaar naar Lokeren 03 juli 2019

De fysieke testen legde hij gisteren al met succes af, vandaag volgt de officialisering van de transfer. Jelle Van Damme, vorig seizoen sterkhouder bij Antwerp FC, keert terug naar Daknam, waar hij z'n eerste stapjes in het voetbal zette. De Lokeraar tekent er vandaag een contract voor twee seizoenen. Om 11u30 kondigt Lokeren z'n komst officieel aan via een Facebook Live. In de andere richting verlaat Bambo Diaby Sporting Lokeren dan weer. Lokeren kreeg twee vergelijkbare aanbiedingen. Enerzijds van Barnsley, komend seizoen nieuwkomer in de Championship. Anderzijds van het Zwitserse FC Zürich. Vandaag beslist de verdediger zelf waar z'n toekomst ligt. Hij speelde vorig seizoen 18 matchen voor Lokeren. (MVS)

