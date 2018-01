Van Damme verkocht 11% van zijn aandelen 24 januari 2018

00u00 0

Alexandre Van Damme verkocht vorige maand zowat 11 procent van zijn aandelen van Anderlecht. Dat blijkt uit een rondvraag over de nieuwe structuur van paars-wit. De sterke man van AB Inbev heeft nu, net als bijna alle andere minderheidsaandeelhouders, 5 procent van de aandelen in zijn bezit. De overige vier zijn: Michael Verschueren (van 10 naar 5 procent), de familie Davignon (van 7,5 naar 5 procent), de dochters van Vanden Stock (van 30 naar 5 procent), en Johan Beerlandt (5 procent, zoals voorheen). Dat Beerlandt aandeel-houder blijft, is verrassend. Samen met zijn bouwbedrijf Besix en een Egyptische zakenpartner deed hij in december een bod op de hele club. Zonder succes, maar Beerlandt weigerde afstand te doen van zijn aandelen. Jo Van Biesbroeck heeft, net als voordien, 1 procent in zijn bezit. Dat wil zeggen dat Marc Coucke en diens zakenpartner Joris Ide uiteindelijk dus 74 procent van de aandelen in hun bezit hebben. (NVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN