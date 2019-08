Exclusief voor abonnees Van Crombrugge niet in problemen bij debuut 05 augustus 2019

Donderdag werd de transfer van Hendrik Van Crombrugge officieel gemaakt, gisteren stond de gewezen doelman van Eupen al onder de lat. Roef zat op de bank, Didillon bleef ontgoocheld thuis. Het aantrekken van een nieuwe doelman is bij de Fransman behoorlijk hard aangekomen. Van Crombrugge kwam nauwelijks in de problemen. In de eerste helft had hij het moeilijk op een voorzet vanop de flank, in de slotminuten stopte hij een lage schuiver van Bakic. Van Crombrugge werd aangetrokken omdat hij een beter voetenspel zou hebben dan Didillon, essentieel voor een doelman in het Kompany-systeem. Van Crombrugge deed het op dat vlak goed, maar werd ook nauwelijks onder druk gezet. De Rode Duivel mocht gisteren van de club nog niet praten. Deze week wordt hij officieel voorgesteld. (MJR)

