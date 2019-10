Exclusief voor abonnees Van Crombrugge: "Misten creativiteit" 26 oktober 2019

Ondanks de staande ovatie van het thuispubliek was Hendrik Van Crombrugge "ontgoocheld". Terecht, na wat een collectief slechte prestatie was van Anderlecht. Had Van Crombrugge niet enkele uitstekende reddingen in huis gehad, dan had Anderlecht zelfs kunnen verliezen. "We misten creativiteit", analyseerde de keeper, die de afwezigheid van Nacer Chadli niet wilde inroepen als een excuus. "Dan moeten anderen maar opstaan, zoals een jongen als Kana dat achterin doet. Jammer, want we hebben een reeks nodig om aansluiting te vinden met de topploegen in het klassement - we moesten absoluut winnen. Hopelijk kunnen we nu opnieuw met de zege aanknopen tegen AA Gent." (PJC)