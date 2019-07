Exclusief voor abonnees Van Crombrugge: Luton Town? 13 juli 2019

Steekt Hendrik Van Crombrugge eerstdaags het Kanaal over voor een nieuwe uitdaging na zes jaar AS Eupen? Op de Kehrweg is een bod binnengelopen van Luton Town, die als kampioen in de League One de promotie naar The Championship afdwong. Voor de directie van de Panda's en de 26-jarige doelman is de overstap bespreekbaar. (AR)