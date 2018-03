Van Campenhout gaat Chinezen over magie van Belgisch voetbal leren 14 maart 2018

Antwerps schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA) is 'big' in China. Hij mag in juni aan de sportuniversiteit van Shanghai een lezing houden over 'de magie van het Belgisch voetbal'. Voor de zekerheid neemt hij Wim De Decker mee, de T2 bij Antwerp FC. Van Campenhout is net terug vanop missie in Shanghai. "We hebben er gepraat over samenwerking rond voetbal, zaalvoetbal en boksen", klinkt het. "Maar hét thema was toch vooral het succes van de Rode Duivels. De Chinezen vroegen me constant hoe het toch kan dat een natie van amper 11 miljoen mensen zo sterk kan zijn. Van het één kwam het ander: binnen drie maanden mag ik terug. Wim De Decker assisteert me voor de technisch-sportieve aspecten van het voetbal. Ik ga het hebben over infrastructuur én over ons voetbal-DNA. Kinderen voetballen hier vanaf vijf jaar. In Shanghai, dat met z'n 13 miljoen inwoners volledig dichtgebouwd is, begint de jeugd daar veel later aan." (PHT)

