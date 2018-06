Van bewolkt naar zonnig HET WEER 02 juni 2018

Vandaag begint het weekend erg bewolkt, met een dik pak sombere wolken waar mogelijk een heel klein beetje gemiezer uitvalt. Het blijft wel overwegend droog en in de loop van de namiddag komt stilaan de zon erdoor. Enkele lokale buitjes zijn niet uitgesloten. We halen 19 graden aan zee en in de Hoge Venen, en rond 22 graden in het binnenland.

