Van Besien: "Hij moet metéén stoppen als burgemeester" 15 januari 2019

00u00 0

De Antwerpse oppositie is scherp voor de beslissing van de burgemeester van 't Stad om een gooi te doen naar de job van minister-president. Volgens Wouter Van Besien (Groen) bedriegt hij de kiezer en bestaat het risico dat hij zijn burgemeesterschap zal misbruiken als campagnemiddel voor de verkiezingen van 26 mei. "Burgemeester, dat mag geen plan B zijn. De Antwerpenaren hebben recht op beter. Als hij consequent is, stopt hij beter vandaag." Peter Mertens (PVDA) spreekt over een koehandel. "Het kan niet dat de coalitiepartners dit niet wisten. Blijkbaar werd deelname aan het bestuur van de stad 'verkocht' in een packagedeal met het opzetten van dezelfde geel-paarse as in de Vlaamse regering. Jammer dat de socialisten meegingen met N-VA in ruil voor wat schepenposten. De Wever is een soort waarnemend burgemeester van een Bourgondische klucht geworden." Filip Dewinter (VB) zou ook willen dat De Wever stopt. "Maar ik zou het hem kunnen vergeven als hij het ambt van Vlaams minister-president wil gebruiken om voor een onafhankelijk Vlaanderen te gaan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN