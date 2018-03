Van Besien gaat voor lijst met allochtone roots 12 maart 2018

Twee maanden na het debacle van Samen is Groen in Antwerpen klaar met het belangrijkste huiswerk voor oktober. Onder de slogan 'Antwerpen kan dat' trekt Wouter Van Besien een zeer diverse lijst met twee politieke nieuwelingen in de top-5: Yasmia Setta en Omar Ba. Meyrem Almaci en Freya Piryns zijn het lijstduwersduo. De top 15 bestaat voor liefst 40% uit kandidaten met allochtone roots. Drie van hen staan bij de eerste vijf. Hoogstgeplaatste vrouw is Ikrame Kastit, een gemeenteraadslid dat vrijdag nog beviel van een dochter. Na de ervaren Joris Giebens op 3 volgen de 24-jarige Yasmia Setta en de 44-jarige Omar Ba, allebei stevig geworteld in het sociaal werk. Zoek voorlopig niet naar Mieke Vogels op de lijst, maar dat komt nog. "Ik zal steunen, maar nooit zetelen", zegt het oud-boegbeeld. (PHT)

