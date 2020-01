Exclusief voor abonnees Van Belofte van het Jaar naar Pechvogel van het Jaar WESLEY MORAES 15 januari 2020

Ook andere prijzenpakkers van vorig jaar verging het niet zo best. Wesley Moraes (23) werd verkozen als Belofte van het Jaar, na een jaar waarin hij Club Brugge grote diensten bewees. Het leverde de Braziliaanse spits in de zomer een transfer op naar Premier League-promovendus Aston Villa. In tegenstelling tot Lovre Kalinic kwam Wesley er wél aan spelen toe. Op 1 januari maakte hij zijn zevende competitiegoal voor de 'Clarets', zijn eerste in dertien Premier League-duels. Maar die dag liep hij ook een zware knieblessure op na een pittige tackle van Burnleyverdediger Ben Mee. Het seizoen van Wesley was meteen afgelopen, er wordt rekening gehouden met een onbeschikbaarheid van 6 tot 9 maanden. (RN)

