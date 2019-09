Exclusief voor abonnees Van Belfius mag woonbonus gerust uitdoven: "Woonmarkt kan tegen een stootje" 13 september 2019

Is het binnenkort over en uit met de woonbonus? Het plan ligt in elk geval op tafel van de Vlaamse regeringsonderhandelaars. Slecht nieuws voor huizenjagers, maar volgens de bank Belfius zal de sector er niet onder lijden. "De vastgoedmarkt kan tegen een stootje", klinkt het. "De vraag zit op een hoog niveau." Want ook dit jaar blijft de Belg volop investeren in vastgoed. In het eerste kwartaal werd door gezinnen meer dan 6 miljard euro in huizen en appartementen gestoken. De woonbonus - die een eigen huis betaalbaar moest houden voor gezinnen - bleek vooral de woonprijzen op te drijven.

