Van Avermaet zet EK op agenda 25 juni 2018

Bondscoach Kevin De Weert kan op Greg Van Avermaet rekenen voor het weg-EK van zondag 12 augustus in de Schotse hoofdstad Glasgow. "Ik wil daar zeker van start gaan en ik denk dat dat in orde zal komen", gaf de olympische kampioen voor aanvang van het BK in Binche mee aan Sporza. BMC had aanvankelijk zijn veto gesteld tegen een mogelijke selectie, omdat het zijn renner liever daags nadien in de BinckBank Tour zag aanzetten. "Ik was ontgoocheld in het team. Maar ik denk dat ze het begrepen hebben. Het parcours in Glasgow ligt me. Die kans mag ik niet laten liggen." (JDK)