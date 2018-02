Van Avermaet wint ploegentijdrit met BMC (maar krijgt geen leiderstrui) Ronde van Valencia 03 februari 2018

Een vijftigtal tempobrekende vluchtheuvels en soms compleet uit de haak geplante rotondes. Een strakke wind en overstroomde wegen als gevolg van de overvloedige regenval in de laatste 24 uur. Een wild kronkelend traject door Teulada en Moraira, voor 80% in dalende lijn. En als klap op de vuurpijl: aankomst bergop in een smal straatje naar de Plaza de la Constituçion in Calpe. De ploegentijdrit van de Ronde van Valencia tartte alle wetten van de veiligheid en redelijkheid. "Hier gaat het niet om winnen, wel om overleven", vond Michal Kwiatkowski. Het rennersprotest zorgde er finaal voor dat de uitslag niet werd verrekend in het klassement. Jammer vooral voor Greg Van Avermaet, die de hachelijke tocht met BMC helemaal naar zijn hand zette (1.08 op Astana, 1.12 op AG2R), maar daar niet de verdiende leiderstrui voor kreeg. "Ach, ik kan er wel mee leven", aldus de olympische kampioen. "Als de beslissing wordt genomen ter bescherming van de renners, kan je ze alleen maar toejuichen. De eerste teams vertrokken nog op spekgladde wegen. Toen wij reden, waren ze ongeveer opgedroogd. Het zou niet eerlijk zijn geweest." Van Avermaet duidde Stefan Küng en... nieuwkomer Jürgen Roelandts aan als drijvende krachten.

