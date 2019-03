Exclusief voor abonnees Van Avermaet wil agressief koersen 29 maart 2019

Greg Van Avermaet probeert vandaag in de E3 BinckBank Classic en zondag in Gent-Wevelgem, wedstrijden die hij twee jaar geleden nog won, zijn ontgoocheling van Milaan-Sanremo door te spoelen. "Ik denk dat we als team goed aan het werken zijn", klinkt het. "Al mijn ploegmaats hebben veel ervaring en kennen de wegen, wat garantie biedt op een agressieve koersstijl." Om te kunnen winnen is wat geluk nodig, beseft hij. Maar vooral een goeie conditie. "Die heb ik. Ik kijk ernaar uit om weer in eigen land te koersen en toe te leven naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Tuurlijk was het frustrerend om een paar keer net naast de zege te grijpen, maar dat probeer ik om te zetten in positieve energie." Schär, Van Hoecke, Wisniowski en Van Keirsbulck 'dubbelen' samen met hun kopman. Van Hooydonck en Gradek rijden de E3, Bernas en Sajnok Gent-Wevelgem.

