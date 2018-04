Van Avermaet voor ritwinst in Yorkshire 30 april 2018

Greg Van Avermaet gaat in de Ronde van Yorkshire (3-6 mei) in de eerste plaats voor ritwinst. "Vooral de finish van de tweede etappe ligt hem", meent BMC-ploegleider Klaas Lodewyck, die mogelijk ook een mooi eindklassement weggelegd ziet voor de olympische kampioen. "Met Greg en Brent Bookwalter (vorig jaar vierde, red.) hebben we twee troefkaarten. Na de tweede dag zullen we de situatie evalueren en zien met wie we spelen." Van Avermaet heeft er maar een korte break opzitten na het lange en slopende klassieke voorjaar. "Maar het is goed om opnieuw in wedstrijdmodus te zitten", vindt hij. "De Ronde van Yorkshire is ook een 'coole' race, met een attractief parcours en een fantastisch publiek." Bevin, Bohli, Van Hooydonck en Wyss vullen de zeskoppige selectie verder aan. (JDK)

