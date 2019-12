Exclusief voor abonnees Van Avermaet via Valencia en algarve naar omloop 04 december 2019

Kersverse papa Greg Van Avermaet vertrekt vrijdag op stage naar Denia, waar hij (deels met zijn team CCC) zal verblijven tot 16 of 19 december. "Afhankelijk van het weer en de lokroep van het thuisfront", zegt hij. In januari staat een hoogtestage op Tenerife op het programma. In de Ronde van Valencia (5-9/2) en (voor het eerst sinds 2012) de Ronde van de Algarve (19-23/2) werkt hij vervolgens toe richting Vlaams openingsweekend (Omloop op 29/2, Kuurne-Brussel-Kuurne op 1/3). Nadien gaat het traditioneel via de Strade Bianche (8/3) en Tirreno-Adriatico (11-17/3) naar Milaan-Sanremo (21/3). (JDK)