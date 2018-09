Van Avermaet traint op dijk Dendermonde voor 1ste WK-ploegentijdrit 06 september 2018

Het is nu ook officieel: "Ik rijd de WK-ploegentijdrit", zegt Greg Van Avermaet (33). Voor de Oost-Vlaming wordt het zijn eerste deelname. "BMC heeft het de voorbije jaren wel vaker gevraagd, maar toen heb ik altijd neen gezegd. Omdat het nu de laatste keer is dat het WK ploegentijdrijden georganiseerd wordt, én omdat dit het laatste jaar van BMC is, wil ik meedoen. Ik zeg niet dat ik me verplicht voel, maar ik wil er wel deel van uitmaken. Het is ook prestige, hé."

