Van Avermaet 'swingt' Primavera tegemoet 22 maart 2019

Nog nooit stond Greg Van Avermaet op het podium van Milaan-Sanremo en daar wil hij graag verandering in brengen. De olympische kampioen is al in Italië, waar hij zich aan het Gardameer met CCC voorbereidde op de Primavera. En dat de boog niet altijd gespannen kan staan, was gisteren duidelijk. Van Avermaet leefde zich uit op een speeltuig langs het trainingsparcours. Morgen krijgt hij CCC-ploegmaats Alessandro De Marchi, Michael Schär, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck en Lukasz Wisniowski in steun.

