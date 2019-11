Exclusief voor abonnees Van Avermaet sleutelt aan programma 22 november 2019

Greg Van Avermaet (34) heeft in samenspraak met zijn ploeg CCC twee weker langer rust genomen. De olympisch kampioen liet zijn fiets zes weken staan in plaats van vier. Van Avermaet is ook van plan om wat aan zijn programma te sleutelen, om niet té vroeg in vorm te zijn. Voor de Ronde van Oman zal hij passen en waarschijnlijk zal hij de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve rijden. 'Gouden Greg' zal in januari ook op hoogtestage trekken.

