Van Avermaet schrikt 02 maart 2018

00u00 0

Greg Van Avermaet schrok zich ook een hoedje bij aankomst op de luchthaven van Bologna. Het busje van BMC dat hem stond op te wachten, bleek bedekt met een behoorlijk dikke laag sneeuw. "Ik hoop dat het weer nog wat beter wordt, want ik hou niet zo van koude en regen. Ik ben in ieder geval gemotiveerd, want dit is een van mijn favoriete races van het jaar." (BA)

HLN