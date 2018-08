Van Avermaet schrapt wedstrijden en neemt rust 20 augustus 2018

Greg Van Avermaet schrapt een paar wedstrijden uit zijn programma. De kopman van BMC neemt niet deel aan de Great War Remembrance Race (vrijdag) en de Bretagne Classic-Ouest-France in Plouay (zondag). "Ik ben vermoeid", legt hij uit. "Het is zwaar geweest. Er zijn weinig renners die de combinatie maken van de Ronde van Zwitserland, de Tour, San Sebastián, het EK en de BinckBank Tour. Ik kijk uit naar wat rust." Best te begrijpen, want VeloStatistics rekende uit dat onze landgenoot al de meeste kilometers van het hele peloton gekoerst heeft: 11.949 kilometer om precies te zijn.

