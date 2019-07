Exclusief voor abonnees Van Avermaet rijdt San Sebastián 30 juli 2019

Greg Van Avermaet verschijnt komende zaterdag aan de start van de Clásica San Sebastián. Daar was nog wat twijfel over, vooral omdat aan het parcours werd gesleuteld, maar de olympische kampioen hakte de knoop inmiddels door. Van Avermaet sprokkelde al flink wat ereplaatsen in de Spaanse ééndagskoers. In 2015 leek hij er op weg naar de zege, tot hij in de finale aangereden werd door een motor. Adam Yates won uiteindelijk. (JDK)