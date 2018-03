Van Avermaet "Recht blijven primeert" 28 maart 2018

Greg Van Avermaet (32) verschijnt vandaag met een dubbel gevoel aan de start in Roeselare. Zijn grote doel dit voorjaar is de Ronde van Vlaanderen en dus is "veilig blijven" zijn eerste opdracht. "Recht blijven primeert", zegt de kopman van BMC. Alleen weet hij niet goed wat daarvoor de beste tactiek is op de kronkelende Vlaamse wegen. "Vaak is het achteraan het peloton gevaarlijker dan vooraan", zegt hij. "Misschien is het veiliger om gewoon mee te koersen." Valt er dan iets uit de kast, zo veel te beter, maar risico's nemen, zit er echt niet in. "Het zou een nachtmerrie zijn om zo kort voor de Ronde een blessure op te lopen." (BA)