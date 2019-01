Van Avermaet past voor Kuurne 19 januari 2019

Greg van Avermaet zal op zondag 3 maart niet aan de start verschijnen van Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat was de voorbije negen jaar wel altijd het geval. "Een bewuste keuze", verduidelijkte de olympische kampioen gisteren op wielerbeurs Velofollies in Xpo Kortrijk. "Het verlicht mijn programma een beetje in een voor de rest zwaar beladen klassiek voorjaar." Van Avermaet schat zijn kansen op succes in Kuurne ook niet zo hoog in. "Van alle Vlaamse koersen is dat voor mij één van de moeilijkste om te winnen (zevende was in 2017 zijn beste resultaat. (JDK)

Alles moet in de juiste plooi vallen en dat deed het de voorbije jaren meer niet dan wel. Té vaak draaide het uit op een massaspurt." (JDK)