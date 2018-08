Van Avermaet leidt BMC in San Sebastián 02 augustus 2018

Greg Van Avermaet start zaterdag als uitgesproken kopman van BMC in de Clásica San Sebastián. "Een race, waarin hij al jaren een hoofdrol opeist", weet ploegleider Allan Peiper. "Greg verdient die beschermde rol ook na zijn sterke Tour. Hij heeft de benen om mee te doen voor winst." Van Avermaet, die gisteren het na-Tourcriterium in Sint-Niklaas won, krijgt met Michael Schär, Simon Gerrans, Patrick Bevin, Miles Scotson, Francisco Ventoso en onze landgenoot Loïc Vliegen een sterk team in steun. Van Avermaet stelt zich, eerder bescheiden, een toptienplaats als doel. "Dat moet lukken, met mijn Tourconditie." (JDK)