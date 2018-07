Van Avermaet krijgt groen licht voor EK 14 juli 2018

Greg Van Avermaet rijdt op zondag 12 augustus dan tóch het weg-EK in het Schotse Glasgow. Zijn BMC-team zette daarvoor het licht op groen. "We hebben de Europese Wielrenunie (UEC) uiteindelijk beloofd om twee van onze renners ter beschikking te stellen: Greg voor de Belgische wegselectie en de Zwitser Stefan Küng voor de individuele tijdrit. De rest hebben we echt nodig om de plaatsen in te vullen in ons eigen drukke koersprogramma", aldus teammanager Allan Peiper.

