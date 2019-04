Exclusief voor abonnees Van Avermaet kiest voor extra recuperatie 03 april 2019

Greg Van Avermaet komt vandaag niet in actie. Hij focust zich volop op de Ronde van Vlaanderen van zondag. "De E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem waren zware wedstrijden", legt sportdirecteur Fabio Baldato uit. "Daarom hebben wij samen met Greg besloten dat hij niet start in Dwars door Vlaanderen. Hij krijgt zo extra rust en recuperatietijd." Mannen als Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Michael Schär kunnen zo hun eigen kans gaan. "De bedoeling is dat ze een zeer agressieve koers rijden", zegt Baldato. (BA)