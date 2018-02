Van Avermaet: "Jürgen zal zeker kansen krijgen" 22 februari 2018

Een Belg. Met een 'Vlaams' profiel. En de nodige parcourskennis en ervaring. Greg Van Avermaet dacht in de speurtocht naar een waardig alternatief voor Daniel Oss in de klassieke voorjaarskern van BMC spontaan terug aan zijn ex-ploegmaat bij Jong Vlaanderen (U23) en Lotto (2008, 2009 en 2010). "Ik wist dat Jürgen einde contract was. We kennen elkaar door en door. Hij is een rustige, makkelijke, aangename jongen. Eerlijk en loyaal. Altijd bereid om zich weg te cijferen voor een ander. Roelandts heeft de kwaliteiten om de finales te rijden van alle Vlaamse klassiekers. En ja, op een mooie dag, als de omstandigheden het toelaten en alles een beetje meezit, die 'koers van zijn leven' te winnen. Jürgen is echt wel tot meer in staat dan wat hij tot dusver op zijn erelijst heeft staan." Dat Roelandts zich niet meteen opdringt voor het (schaduw)kopmanschap, vindt Van Avermaet fair enough. "Het tegendeel mag niet zijn eerste betrachting zijn. Hij werd aangetrokken als helper. Uiteraard zal hij kansen krijgen. Méér dan bij Lotto. Niet meteen in de Omloop of de Ronde, waar ik uitgesproken kopman ben. Eerder in wedstrijden als Kuurne of Dwars door Vlaanderen. Hij zal er staan in de klassiekers, daar ben ik van overtuigd. Die vroege spurtzege in Valencia heeft hem deugd gedaan." Ploegleider Valerio Piva bevestigt alvast dat Roelandts een beschermd statuut krijgt in het openingsweekend: "Van Jürgen wordt verwacht dat hij mee beide finales rijdt. Die van de Omloop, met Muur en Bosberg, nodigt uit tot aanvallen. Daarom mogen ook Küng en Drucker altijd meeschuiven in een gevaarlijke ontsnapping." (JDK)

