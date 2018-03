Van Avermaet "Ik sta waar ik moet zijn" 14 maart 2018

Goed, er was de overwinning met BMC in de ploegentijdrit. Maar daarnaast had Greg Van Avermaet graag ook nog individueel succes behaald. Een etappezege in rit drie, vrijdag met aankomst in Trevi, of rit vijf, zondag in Filottrano, daar was hij ook voor naar de Tirreno gekomen. Het is hem niet gelukt. "Op die parcours zoals op weg naar Trevi of Filotrrano, die me normaal goed zouden moeten liggen, was het net altijd iets te zwaar. De klimmers zijn in de Tirreno wel vaker in het voordeel. Zo was het dit jaar weer."

