Van Avermaet heeft voorstel van Bahrein op zak 21 maart 2018

De toekomst van de Greg Van Avermaets BMC-ploeg is onzeker en daardoor liggen kapers al op de kust. Bahrein-Merida, het team van schoonbroer Rik Verbrugghe, bekent als eerste kleur. "Van ons heeft hij een voorstel gekregen", zegt de ploegleider van Bahrein bij Sporza. "Ik weet dat Greg graag bij BMC zou blijven, dat is logisch. Maar als hij een andere ploeg zoekt, staan wij op de eerste rij." Van Avermaet zelf deed gisteren een acte de présence voor zus Claudia, die haar nieuwe boek Power Boost presenteerde. Het is al het derde deel in de 'Power'-reeks, waarin ze opnieuw tips en oefeningen geeft om je energiepeil op te drijven en lichaam en geest te trainen. Het boek bevat ook een uitgebreide reeks gezonde recepten. Dat broer Greg van de partij was in de Velo Loft in Eke, was geen toeval. Hij geeft in het boek 'gouden tips' voor de meer fanatieke sporter. Van Avermaet kreeg de acte de présence nog net in zijn agenda ingepast. Gisteren zat hij alweer 150 kilometer op de fiets voor de verkenning van de E3 Harelbeke, samen met ploegmaat Stefan Küng. "Ik heb niks nieuws ontdekt, maar het was een goeie verkenning", zei hij. "Ik merkte dat Milaan-Sanremo nog in de benen zit, en dat zal nog wel een dag of twee zo zijn, maar voor de rest voelde ik wat ik moet voelen." (BA)

