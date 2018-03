Van Avermaet: "Geen excuses. Ik had de benen niet" 05 maart 2018

00u00 0

Greg Van Avermaet (32) kende een zeldzame offday in de Strade Bianche. Hij moest passen toen de grote schifting werd gevoerd en kwam pas als 34ste over de streep, op 13 minuten van winnaar Tiesj Benoot. "Het was een zware dag", zei de kopman van BMC. "Ik had de benen niet om de 'goeien' te volgen. Dat was eerlijk: toen de toppers gingen, was mijn race voorbij."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN