Van Avermaet gaat voor ritzege in Oman 10 februari 2018

00u00 0

Volgende halte voor Greg Van Avermaet op weg naar het klassieke voorjaar - de laatste ook vóór het Vlaamse openingsweekend (24-25 februari) - is de Ronde van Oman, die dinsdag van start gaat. "Er zijn leuke ritten bij die me moeten liggen. Méér dan in de Ronde van Valencia, waar ik na een degelijke trainingsperiode in Spanje toch al behoorlijk uit de verf kwam", aldus de olympische kampioen. En dus start Van Avermaet met ambitie. "Ik wil mijn vormpeil naar een hoger niveau tillen in het zicht van de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar ik koester ook ambities voor mijn eerste zege(s) van het seizoen", klinkt het. BMC treedt aan met een klassiek getinte kern, met naast Van Avermaet ook Drucker, Bettiol, Schär, Van Hooydonck en Ventoso. Nicholas Roche wordt de klassementstroef in het Midden-Oosten. (JDK/MG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN