Van Avermaet (even?) geen nummer 1 meer 06 maart 2018

Greg Van Avermaet is zijn koppositie op de UCI-wereldranking voorlopig kwijt. De olympische kampioen moet ze aan Chris Froome laten. De kloof met de viervoudige Tourwinnaar blijft echter beperkt tot 88 punten. De 'machtswissel' heeft alles te maken met de mindere seizoensstart van Van Avermaet in vergelijking met 2017. Toen won hij de Omloop en werd hij zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne en tweede in de Strade Bianche. Nu finishte hij in die wedstrijden als 50ste, 56ste en 34ste. Dat duidelijke verschil in punten kost hem zijn nummer één-status. Alejandro Valverde, rit- en eindwinnaar in de Ronde van Valencia en de Ronde van Abu Dhabi, steeg twee plaatsen en is nu derde. Wereldkampioen Peter Sagan zakte weg naar positie vijf. Philippe Gilbert is de tweede Belg op de zesde stek. (JDK)

