Van Avermaet en Gilbert vanaf vandaag in Hammer Series 01 juni 2018

Mitchelton-Scott, BMC, Quick.Step, Sunweb en andere teams strijden vanaf deze namiddag opnieuw voor de titel van beste wielerploeg ter wereld. Drie dagen lang strijden ze tijdens de Hammer Series in Nederlands Limburg in ploegverband tegen mekaar. Vandaag staat een klimkoers op het programma, de Hammer Climb, waarbij de renners bij elke passage over de Vaalserberg punten kunnen verdienen. Zaterdag is er de Hammer Sprint, met in elke ronde punten voor de snelste sprinters. De ploeg die op die twee dagen de meeste punten verzameld heeft, start op zondag als eerste in de Hammer Chase, een ploegenachtervolging. Ploeg nummer twee start met 30 seconden achterstand, ploeg nummer drie start nog eens 25 seconden later, en zo schuiven we telkens vijf seconden op. In de finale is slechts plaats voor acht teams. Wie de ploegenachtervolging wint, is winnaar van de Hammer Series. Het event in Limburg is het tweede in een rij van drie. Mitchelton-Scott won vorige maand al de editie in het Noorse Stavanger, in het najaar is er ook nog een Hammer Series in Hongkong. De ploeg die de beste score optekent in de drie manches is eindwinnaar. Bekende namen die er vandaag en dit weekend bij zijn, zijn Greg Van Avermaet en Jürgen Roelandts (BMC), Philippe Gilbert en Yves Lampaert (Quick.Step), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Tom Dumoulin en Edward Theuns (Sunweb), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) en Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). (BA)

