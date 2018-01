Van Avermaet begint eraan in Valencia 31 januari 2018

00u00 0

Een dag of 25 trainde hij sinds kerst al op Spaanse bodem. Vanaf vandaag komt Greg Van Avermaet er eindelijk ook aan koersen toe. "Met heel veel zin", meldde hij gisteravond in Hotel San Duque in Oropesa del Mar, startplaats van de Ronde van Valencia. "Ik heb een zo goed als zorgeloze winter achter de rug. Anders dan twaalf maanden geleden, toen dat enkelbreukje me afremde. Nu kwam ik vroeger op gang, met een kilo of vier minder. Waardoor de kilometerteller dubbel zo vlot aantikte."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN