Van Avermaet: "Alles weer normaal: dat zal raar zijn" 19 juli 2018

De logica werd gerespecteerd: Greg Van Avermaet leverde gisteren, met een dag 'vertraging', zijn gele trui in. De BMC-renner werd 71ste op 22:23 van Geraint Thomas. "Dit was gewoon te zwaar", zei hij. "De rit uitrijden was al enorm lastig, laat staan dat ik nog iets had kunnen doen om mijn trui te verdedigen. Met de beste wil van de wereld: dat was onmogelijk. Ik ben geen klimmer en bovendien zat dinsdag nog in de benen. Het zit erop, maar ik heb ervan genoten. De voorbije week was een van de mooiste in mijn carrière. Het eerste deel van mijn Tour is echt goed geweest. En mijn vorm is ook heel goed, daar ben ik blij om. Het zal raar zijn om weer in een gewone trui te moeten rijden. Ik hou van die gele trui en ik hou van mijn gele fiets, maar nu is het 'back to normal'." (BA)

