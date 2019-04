Exclusief voor abonnees Van Avermaet "Alberto was beetje lui en beetje dik" 08 april 2019

Alberto Bettiol was in de ogen van ex-ploegmaat Greg Van Avermaet een verdiende maar ook een verrassende winnaar. "Ik wist dat hij capabel was om top tien te rijden, maar winnen had ik niet verwacht. Vorig jaar bij BMC heeft hij samen met mij al de Vlaamse koersen gereden, maar zijn resultaten waren niet denderend. Dat was echt een ontgoocheling voor ons. We hadden hem erbij gepakt omdat we gezien hadden dat hij een talent is, maar hij heeft nooit op niveau gereden. Hij heeft ook wat pech gehad, maar ik denk dat hij toch vooral een klik in het hoofd heeft gemaakt. Hij was een beetje lui en een beetje dik. Hij heeft dit jaar ingezien dat hij er iets meer voor moet doen dan een paar uurtjes te trainen. Hij staat duidelijk scherper nu."

