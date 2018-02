Van Avermaet (5de) mee met beste klimmers: "Jammer, had graag gewonnen" 02 februari 2018

Een unieke winstkans, zag Greg Van Avermaet in etappe twee van de Ronde van Valencia. Het zou ongetwijfeld scheuren op de Garbi, klim van eerste categorie op goed dertig kilometer van de finish. En dan: met een selecte groep in volle vaart naar Albuixech toe en sprinten. Scheuren dééd het, de vaart zat er meer dan in en ja, Van Avermaet sprintte. "Helaas niet voor de zege", zuchtte hij. "Terwijl het er écht wel in zat. We gingen hard, in de afdaling. Sky reed 'volle bak' en zelf zetten we er nog twee man bij. Maar de vluchters liepen verder uit. Onbegrijpelijk, eigenlijk, met de snelheid die we haalden." De onvermijdelijke Alejandro Valverde stopte zijn twee Astana-kompanen Sanchez en Fuglsang in zijn achterzak en boekte zijn eerste zege sinds zijn knieschijfbreuk in de openingstijdrit van de Tour 2017 in Düsseldorf. Van Avermaet vond troost in de vijfde plaats en de vaststelling dat hij, 'Rio-wise', als enige niet-klimmer mee was met de besten. "Mijn conditie is supergoed, dat wist ik. Anders kan je zo'n klim niet overleven. Dat ik zoiets voor mekaar krijg, is mijn kracht. Blij dat ik mee was, het laat het beste verhopen voor het klassieke voorjaar. Maar ik geef toe: ik had heel graag al een keer gewonnen." Ben Hermans werd negende. Valverde begint vandaag als leider aan de ploegentijdrit over 23,2 kilometer in en rond Calpe. (JDK)

