Van Avermaet (5de) "Als het hier niet lukt, lukt het vaak in Tour wel..." 17 juni 2019

Vijfde. Die plek ontbrak hem nog, in de top tien. 3, 4, 6, 7, 8 en 9 passeerden in de reeks verzamelde ereplaatsen elk minstens één keer de revue. "Maar winnen blijft verdomd moeilijk hier", constateerde Greg Van Avermaet (34) na de tweede etappe in zijn tiende Ronde van Zwitserland. "Het zegt alles over de lastigheidsgraad. Soit. Ik probeer van dag tot dag het goeie gevoel te vinden. In de wetenschap dat het me in Zwitserland vaak niét lukt en vervolgens wél in de Tour. (grijnst) Op die gedachte hink ik een beetje." In die Tour heeft Van Avermaet duidelijk zijn zinnen gezet op de aanvangsfase. Hij verkende in de aanloop naar de Ronde van Zwitserland de finales van de derde etappe naar Epernay en de vijfde etappe naar Colmar. "In de week vóór de Grand Départ in Brussel verzamelen we dinsdag al om woensdag rond Les Lacs de l'Eeau d'Heure de automatismen voor de ploegentijdrit in Brussel (tweede rit, red.) aan te scherpen", aldus ploegleider Valerio Piva. "Op donderdag verkennen we de kasseistroken rond Charleroi die in de openingsrit zijn opgenomen."

