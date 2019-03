Van Avermaet 50ste keer tweede 15 maart 2019

00u00 0

Greg Van Avermaet werd gisteren tweede in de tweede rit van de Tirreno-Adriatico en daarmee heeft hij het nu wel gehad. "Ik ben het een beetje zat", zei hij nadat hij geklopt werd door de Fransman Julian Alaphilippe. Het was de derde keer dat Van Avermaet tweede werd dit seizoen. "Telkens is het een andere renner die me klopt." Er was Alaphilippe, maar ook Colbrelli in Oman en Stybar in de Omloop. "Ik ben naar de Tirreno gekomen voor overwinningen. Liever een ritzege dan tiende worden in het klassement." Het was voor Van Avermaet ook de vijftigste tweede plaats in zijn carrière. Het vaakst eindigde hij als tweede achter Michael Matthews (5x) en Peter Sagan (5x). Vier keer strandde Van Avermaet net achter Philippe Gilbert. En de koers waarin hij het meest als tweede op het podium stond, is de Tour de Wallonie: liefst vijf keer. (MG/BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN