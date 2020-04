Exclusief voor abonnees Van Avermaet 4de in 'Digital Swiss 5' 24 april 2020

Stefan Küng (Groupama-FDJ) won de tweede rit van 'The Digital Swiss 5', de virtuele Ronde van Zwitserland, De Zwitser haalde het na 46 kilometer (vlakke etappe in en rond Frauenfeld) op de rollen vanuit zijn 'kot' voor Filippo Ganna. Michael Matthews versloeg Greg Van Avermaet in het sprintje voor de derde plaats. (JDK)